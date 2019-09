17-Jähriger stirbt nach Überfall auf Mann – Zeugen gesucht

Stade. Zwei junge Männer wollten am Sonntagmorgen einen 37-jährigen Stader in dessen Wohnung ausrauben: Einer der beiden bezahlte den Überfall mit seinem Leben. Wie die Polizei mitteilte, überfielen der 17-Jährige und sein 24 Jahre alter Komplize den Mann gegen 9 Uhr in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenfriedberger Straße. Dort kam es zwischen den beiden Einbrechern und dem Bewohner zu einer schweren Schlägerei, nach der der Minderjährige starb. Die beiden anderen Beteiligten wurden teils schwer verletzt.

Die Hintergründe der Tat, zum Beispiel ob sich die Täter und der Überfallene kannten, sind auch einen Tag nach dem Überfall noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stade auf Abendblatt-Anfrage. Die Vernehmung der Beteiligten sowie potentieller Zeugen dauere an, so der Sprecher. "In dem betroffenen Mehrfamilienhaus wohnen über 80 Parteien, die wir alle befragen müssen", so der Polizeisprecher. Da der Überfall an einem Sonntag verübt wurde, rechnet die Polizei damit, dass die Bewohner zur Tatzeit zu Hause waren – die Chance sei somit höher als an einem Werktag, dass die Nachbarn etwas beobachtet haben könnten.

Der zweite Täter des Raubüberfalls wurde festgenommen

Die beiden Einbrecher hatten zunächst von dem Bewohner verlangt, ins Haus gelassen zu werden. Als dieser nicht öffnete, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Nach der Schlägerei flüchteten die beiden. Der 17-Jährige Täter brach noch vor der Haustür zusammen. Die eingetroffenen Polizeibeamten versuchten, den Jugendlichen zu reanimieren, doch auch der wenig später eintreffende Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Er starb noch am Ort des Überfalls an seinen schweren Verletzungen.

Der zweite 24 Jahre alte Täter flüchtete laut Polizei zunächst zu Fuß weiter in Richtung Bahnhof, wo Polizeibeamte ihn festnahmen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 37-Jährige Überfallene wurde zunächst in einem Krankenhaus behandelt, bevor er in Polizeigewahrsam kam und erstmalig vernommen wurde.

Eine Tatortermittlerin der Spurensicherung fotografiert einen Hauseingang.

Foto: dpa

Laut Polizeiangaben sicherten Tatortermittler, Polizeibeamte und Erkennungsdienstmitarbeiter aus Stade und Rotenburg die Spuren am Tatort und in und vor dem Mehrfamilienhaus. Neben der Befragung der Hausbewohner bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen machen können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.