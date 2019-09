Beesten. Ein starker Sturm hat in Beesten im Landkreis Emsland in Niedersachsen mehrere Bäume zerstört und einen Stall abgedeckt. Augenzeugen sprachen von einem Tornado, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. Rund 20 Bäume seien in der Mitte abgeknickt. Das Dach eines Schweinestalls wurde teilweise abgedeckt.

Verletzt wurde niemand. Dem Deutschen Wetterdienst lagen am Sonntag zunächst keine Meldungen über einen Tornado vor. Bei dem aufgezeichneten Wetter am Sonnabendnachmittag in dem Gebiet hätte allerdings ein Tornado entstehen können, hieß es.