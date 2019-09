Hamburg. Es muss im Sommer 2005 gewesen sein, als Eva Christine Westphal das erste Mal in ihren Leben Mendelssohns „Introduction et Rondo Capriccioso“ hörte. Die heute 13-Jährige war damals noch gar nicht geboren, sondern eines von zwei kleinen Mädchen, die im Bauch ihrer Mutter heranwuchsen.

Katrin Westphal erinnert sich noch genau. „Ich war damals mit den Zwillingen schwanger und spielte das Werk in einem Lüneburger Orchester. Mitten im Spiel habe ich an meine Töchter gedacht und mich gefragt, was die Musik mit ihnen macht.“

Heute, 13 Jahre später, hat sie die Antwort darauf. Beide Mädchen spielen begeistert Geige. Eine von ihnen ist nahezu besessen von diesem Instrument. Eva gilt als großes Nachwuchstalent. Bereits im vergangenen Jahr gewann sie den Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“.

24 von 25 möglichen Punkten

In diesem Jahr räumte sie dann beim Bundeswettbewerb in Halle/Saale ab. In ihrer Altersklasse, in der 125 Schüler teilnahmen, gehörte sie mit 24 von 25 möglichen Punkten zu den Erstplatzierten.

Weit über 100 Werke großer Komponisten beherrscht die junge Dame aus dem Effeff, spielerisch präsentiert sie Vivaldis „Herbst“, Paganinis „Cantabile“ oder Bachs „Weihnachtsoratorium“.

Mozarts Violinkonzerte A-Dur und G-Dur, Mendelssohns Violinkonzert e-Moll, Opus 64 und Vivaldi a-Moll und g-Moll gehören in ihr breites Repertoire. Sie spielt Werke von Antonín Dvořák und Niccolò Paganini, von Pablo de Sarasate und Vittorio Monti.

Geigentalent Eva-Christine Westphal beim Vorspiel im Dezember 2012 mit ihrer Schwester Anne-Caroline. Da waren die beiden Mädchen sechs Jahre alt.

„Geige spielen, das wollte ich schon immer“, sagt Eva. Kaum dass sie sprechen kann, bettelt sie bei ihren Eltern um ein eigenes Instrument. Da ist sie zwei Jahre alt. Mit vier kann sie ihren Willen endlich durchsetzen. Ihr erstes eigenes Instrument ist eine 32tel Kinder-Violine, 21 Zentimeter lang.

Mutter hat eigene Violinschule

Unterrichtet werden Eva und ihre Schwester Anne Caroline von ihrer Mutter. Katrin Westphal ist Violinistin, besuchte als Kind in ihrer Heimatstadt Detmold ein musisches Gymnasium, spielte im Jugendorchester und studierte nach dem Abitur Geige in Berlin und München.

Bevor die Zwillinge geboren wurden, war sie Mitglied der Berliner Bachakademie und half bei den Berliner Symphonikern aus. 2008 gründete sie in Lüneburg ihre eigene Violinschule „Fidelissimo“. Da waren ihre Töchter drei.

Die beiden Schwestern pushen sich gegenseitig, spielen im Duett, gemeinsam mit ihrer Mutter, mal mit, mal ohne Klavierbegleitung und schon früh im Kinderorchester, dass Katrin Westphal mit ihren Schülern aufgebaut hat. „Ich habe früh gemerkt, dass Eva ein besonderes Talent hat“, sagt Katrin Westphal.

Nach der Suzuki-Methode gelernt

„Sie hat unglaublich schnell nach der Suzuki-Methode gelernt. Nach vier Jahren hatte sie alle zehn Bände durch, spielte bereits Violinkonzerte von Bach, Vivaldi und Mozart.“ Das Musikerziehungskonzept, das auf den japanischen Geiger und Pädagogen Suzuki Shinichi zurückgeht, ermöglicht Kindern ab zirka drei Jahren den direkten Einstieg in den Instrumentalunterricht. Gelernt wird nicht nach Noten, sondern mit Hilfe von Hören, Beobachten und Nachahmen.

Heute ist das anders. Die junge Geigerin hat Berge von Noten, durch die sie sich Stück für Stück hindurcharbeitet. Jeden Tag, ohne Pause. „Ich komme aus der Schule, esse Mittag, dann beginne ich zu üben“, sagt sie. „Hausaufgaben versuche ich in der Schule zu erledigen.

Eva will kein Smartphone

Und lernen tue ich ja bereits im Unterricht.“ Sie weiß, dass sie unter ihren Mitschülerinnen ein Exot ist. Und dass manche von ihnen sie nicht für ganz normal halten, altmodisch finden, weil sie kein Smartphone will und sich am liebsten mit ihrer Geige zurückzieht.

Kathrin Westphal (r.) unterrichtet als Geigenlehrerin auch ihre Tochter Eva-Christine.

Es ist ihr egal. „Ich habe meine Musik und ich habe dort Freunde, wo musiziert wird“, sagt sie. Im Kinderensemble Fidelissimo zum Beispiel, in dem sie von 2014 bis 2017 als Konzertmeisterin spielte. Oder im AnJoMeva-Quartett, einem Schüler Streichquartett, in dem sie seit vier Jahren Erste Geigerin ist. Gemeinsam mit dem Quartett stand Eva im vergangenen November im Kammermusiksaal der Hamburger Laeiszhalle mit Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ auf der Bühne.

Auch im Lüneburger Kammerorchester, das ihre Mutter leitet, ist sie aktiv, spielt dort seit vier Jahren die Erste Geige. Und für das kommende Jahr, wenn sie endlich 14 ist, hat sie ein klares Ziel: „Ich werde ich für das Bundesjugendorchester bewerben“, sagt sie. In dem Orchester spielt Deutschlands jüngste musikalische Elite.

Nächstes Ziel: Das Bundesjugendorchester

Die 14- bis 19-jährigen Musiker erhalten die Chance, mit berühmten Dirigenten und Solisten zusammenzuarbeiten. Seit 2018 ist Sir Simon Rattle Ehrendirigent. Auch Herbert von Karajan, Kurt Masur, Gerd Albrecht oder Gustavo Dudamel standen bereits am Pult des Bundesjugendorchesters. Rockstars wie Sting und Peter Maffay gingen mit auf Tournee.

Für die weitere Zukunft hat Eva Westphal einen klar getakteten Plan. Sie will ihr Abitur machen und anschließend Geige studieren. Ihr größter Wunsch ist, eines Tages auf großen Bühnen Konzerte zu geben. „Die Auftritte machen mir unheimlich viel Spaß“, sagt sie

„Natürlich bin ich am Anfang aufgeregt. Aber wenn ich dann das Drumherum abschalte und nur noch mit dem Herzen dabei bin, kann nichts schiefgehen.“

Das Lüneburger Kammerorchester spielt anlässlich seines zehnjährigen Bestehens am 29. September um 17 Uhr in der Klosterkirche Lüne in Lüneburg (Am Domänenhof).



Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Vivaldi, Geminiani, Friedrich II., Paganini, Gasunow, Suk und Sarasate.



Karten für 15 Euro, ermäßigt acht Euro, gibt es an der LZ-Veranstaltungskasse oder unter Tel. 04131-406480 sowie an der Abendkasse.



Das Orchester besteht aus Berufsmusikern und qualifizierten Laien aus Lüneburg und der Region. Es ist im Kern ein Streichorchester.



Künstlerische Leitung hat der Lüneburger Dirigent Urs-Michael Theus, der seit September auch Chefdirigent des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde ist.