Sexuelle Handlungen vor Achtjähriger – Straftäter gesucht

Der Mann hatte sich vor dem Mädchen am Gartenzaun ihres Elternhauses entblößt. Polizei fahndet mit Phantombild.

Neu Wulmstorf. Vor einem Einfamilienhaus in der Wohnsiedlung "Apfelgarten" in Neu Wulmstorf führte ein bisher unbekannter Täter am Sonnabend den 22. Juni gegen 12.10 Uhr sexuelle Handlungen vor einem 8-jährigen Mädchen durch. Die Polizei fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Mann.

Das Mädchen hielt sich alleine im Garten ihres Elternahuses auf, als der unbekannte Mann an den Gartenzaun trat. Anschließend zog er seine Hose bis kurz oberhalb der Knie herunter und forderte das Mädchen auf, sein entblößtes Glied anzufassen.

Die Achtjährige kam der Aufforderung nicht nach, sondern lief direkt ins Haus zu ihren Eltern und berichtete von dem Vorfall. Als die Eltern daraufhin in den Garten gingen, war der Mann bereits geflüchtet.

Polizei erstellte Phantombild

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach einem Sexualstraftäter in Neu Wulmstorf.

Foto: Landeskriminalamt Niedersachsen

Der unbekannte Täter ist etwa 40 Jahre alt, 180 bis 185 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trägt kurze, braune, glatte Haare und hat dunkelgrün-blaue Augen. Er sprach hochdeutsch und war mit einem hellblauen T-Shirt und einer grauen kurzen Hose mit seitlichen Taschen bekleidet.

Da das Mädchen den Mann gut beschreiben konnte, erstellte die Polizei ein Phantombild mit dem die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes in Buchholz nun nach ihm fahnden. Hinweise zur Person können unter der Telefonnummer 04181 2850 abgegeben werden.

( lag )