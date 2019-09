Celle. In Celle ist in der Nacht zu Montag ein 33-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug von der Landesstraße 280 abgekommen und in eine Böschung gerast. Der Mann befuhr mit seinem Opel die Straße von Unterlüß kommend in Richtung Faßberg, als er mit dem Wagen nach links driftete, zwei Straßenbäume und zwei Holzpoller überfuhr und sich schließlich im Böschungsraum verkantete.

Dort drehte sich das Auto noch einmal um seine Längsachse und "fällte" dabei noch eine Birke. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Am Pkw hingegen entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Unterlüß kümmerte sich um die Entfernung der Baumreste.