Bremerhaven. Wie gemein: Am Montag hat ein unbekannter Täter in Bremerhaven ein Auto aufgebrochen und die Geburtstagsgeschenke für ein Kleinkind gestohlen. Der graue Opel war an der Ecke Hamburger Straße/ Ibbrigstraße geparkt, die bereits eingepackten Geschenke waren für einen zweijährigen Jungen gedacht.

Am Nachmittag stellten die Besitzer des Autos fest, dass eine Seitenscheibe mit einem Stein eingeschlagen worden war und die Geschenke fehlten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0471 - 953 3321 zu melden.