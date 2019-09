Wie Buxtehude den Wegzug großer Firmen verkraftet

Buxtehude. Ende vergangenen Jahres rissen für den Wirtschaftsstandort Buxtehude die Hiobsbotschaften nicht ab. Gleich mehrere größere Unternehmen kündigten an, ihre Produktionen hier aufgeben zu wollen. Über die Verlagerung der Spirituosen-Abfüllung des Rum-Herstellers Bacardi nach Italien wurde sogar republikweit berichtet.

Aber auch andere internationale Unternehmen wie der Münzprüf-Hersteller Crane Payment Innovations (vormals: National Rejectors) oder der Saatgut-Produzent Pioneer gaben ihre Buxtehude-Dependancen zum Teil oder ganz auf. Hinzu kam die Pleite eines großen Anlagenbauers von Asphaltmaschinen.

Gut 300 Jobs im wichtigen Bereich Produktion und Gewerbe, so die damalige Schätzung, könnten damit aus Buxtehude verschwinden.

Was ist da los?

Was ist da los? mag sich mancher fragen. Und Kritiker der Buxtehuder Wirtschaftspolitik wie der Grünen-Politiker Michael Lemke mahnen, dass die Stadt als „Marke“ präsenter sein müsse im Wettbewerb um zukunftsfähige Unternehmen.

Buxtehudes Wirtschaftsförderin Kerstin Maack

Foto: Hansestadt Buxtehude/Daniela Ponath Fotografie / Bux

Doch ob die spektakulären Abschiede wirklich hausgemacht sind, will Buxtehudes Kerstin Maack so nicht sehen. Sie spricht lieber von einer „gefühlt erschreckenden Häufung“ von Konzern-Entscheidungen, auf die die Stadt „Null Komma Null“ Einfluss habe.

„Jeder Arbeitsplatzverlust tut weh, aber das wahre Bild des Wirtschaftsstandortes sieht anders aus“, sagt sie.

Und tatsächlich sind es am Ende nicht wie befürchtet 300 Jobs gewesen, die wegfallen, sondern rund 240, weil teils Labore oder Entwicklungsabteilungen geblieben sind.

Zudem kündigten gleichzeitig zu den schlechten Nachrichten mehrere große Unternehmen wie Unilever (Körperpflegemittel) zweistellige Millionenbeträge als Investition in ihre Buxtehuder Standorte an.

Rasche Kompensation der verlorenen Jobs

Und Buxtehude kann offensichtlich auf eine rasche Kompensation der verlorenen Jobs hoffen, denn auf den aufgegebenen Gewerbeflächen zieht bereits jetzt schon wieder neues Wirtschaftsleben auf. Allen voran auf dem immerhin rund 35.000 Quadratmeter großen Bacardi-Gelände im Gewerbegebiet am Alten Postweg, wo von der Rum-Abfüllung ein ganzer Hallenkomplex samt Büros in den vergangenen Monaten leer stand.

Das Gelände hat nun das Unternehmen „Sirius facilities“ gekauft, bestätigte die Wirtschaftsförderin. Das Unternehmen übernahm in Deutschland mehr als 50 ehemalige Industrieparks. Es bringe sie als „Sirius Business Parks“ neu in den Markt, heißt es in einer Unternehmensbroschüre.

Und auch auf dem ehemaligen Bacardi-Gelände soll ein „Business Park Buxtehude“ für mehrere Unternehmen entstehen. Gedacht sei hier auch wieder an Firmen aus dem Bereich Produktion und Handwerk, sagt Wirtschaftsfachfrau Maack.

Wohnortnahe Arbeitsplätze

Eine Nachnutzung für das Gelände des insolventen Asphaltmaschinen-Herstellers habe sich ebenso wiedergefunden, dort gebe es nun acht Unternehmen, darunter auch kleinere StartUps wie einen ganz jungen Tee-Hersteller.

„Unser strategisches Ziel ist es, wohnortnahe Arbeitsplätze zu schaffen“, sagt Maack. Und zu diesem Ziel zähle auch eine aktive Flächenbevorratungspolitik. So hat die Stadt inzwischen das Gelände des Saatgut-Produzenten Pioneer am Ortsausgang Richtung Apensen selbst gekauft. Mit der Vorgabe, es einem „passenden Unternehmen“ wieder anbieten zu können.

Für acht Hektar gibt es dazu derzeit konkrete Optionen

Tatsächlich ist trotz der schlagzeilenträchtigen Standortaufgaben die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Buxtehude noch sehr gut, wie die Zahlen vermuten lassen. Auf gut 21 Hektar beläuft sich das derzeitige Angebot von noch unbebauten Gewerbeflächen, die meist in städtischer Hand sind.

Für acht Hektar gibt es dazu derzeit konkrete Optionen, die Nachfrage sei noch größer, sagt Maack. Aber man wolle auch genau schauen, was passt – und was nicht.

Stadt lebt von der Lage mitten in der Metropolregion

Die Stadt lebt dabei auch gut von ihrer Lage mitten in Metropolregion, sie ist Hochschulstandort mit rund 1000 Studenten, hat einen S-Bahn-Anschluss und gilt mit der pittoresken Altstadt als beliebter Wohnort. Eine reine Schlafstadt ist sie aber eben nicht, wie andere Zahlen zeigen: Mehr als 13.000 sozialversicherungspflichtige Jobs gibt es derzeit in Buxtehuder Unternehmen, bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 40.000 dürfte das ein ganz gesundes Verhältnis sein, um auch unliebsame Entscheidungen internationaler Konzerne abfedern zu können.