Frau fährt betrunken und mit kaputtem Auto an Polizei vorbei

Celle. Obwohl die Polizisten eigentlich in anderer Sache am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in Celle unterwegs waren, staunten sie nicht schlecht, als plötzlich ein stark beschädigter VW Polo mit lauten Schleifgeräuschen an ihnen vorbeifuhr. Sie nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Wagen an der nächsten Kreuzung.

Dort stellten die Beamten fest, dass die gesamte rechte Fahrzeugfront massiv deformiert war und Karosserieteile auf den rechten Vorderreifen drückten. Als die 28 Jahre alte Fahrerin erklärte, der Schaden sei während ihres Aufenthalts in einer Diskothek entstanden, fiel den Polizisten ein Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille bei der Frau.

Da das Auto nicht versichert war, erwartet die 28-Jährige nicht nur ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

( HA )