Buxtehude. Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist am späten Montagabend in Buxtehude bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Autofahrer gegen 22.10 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve auf der K 39 die Kontrolle über seinen Ford, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Ein Polizist untersucht den Unfallwagen.

Foto: Polizeiinspektion Stade

Das Auto soll sofort Feuer gefangen haben. "Der Fahrzeugführer wurde im Pkw eingeklemmt", sagt Polizeisprecher Andre Janz und fügt hinzu: "Ersthelfer versuchten zusammen mit den ersten eintreffenden Polizeibeamten das Feuer abzulöschen. Leider jedoch erfolglos." Der Fahrer aus Jork starb noch am Unfallort. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Das Backsteingebäude, gegen das der Ford-Fahrer krachte, ist stark beschädigt worden und gilt nach ersten Einschätzungen als einsturzgefährdet. In dem Gebäude wurde niemand verletzt.