Stuhr. Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Diepholz so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Seine 17 Jahre alte Beifahrerin überlebte schwer verletzt. Feuerwehrleute mussten die Jugendliche aus dem völlig zerstörten Auto schneiden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der junge Autofahrer am Donnerstag gegen 22.10 Uhr in einer leichten Rechtskurve in Seckenhausen, einem Ortsteil von Stuhr, die Kontrolle über sein Auto verlohren. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn, kippte auf die Seite und prallte dabei mit dem Dach gegen einen weiteren Baum.

Der Fahrer soll noch in dem Wrack gestorben sein. Die Beifahrerin musste befreit werden und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Warum der 19-Jährige von der Straße abkam, ist noch unklar, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.