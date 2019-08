Winsen/Roydorf. Am Wochenende haben Diebe mindestens 20 Mähroboter aus einem Baumarkt an der Max-Planck-Straße in Winsen gestohlen. Für den Abtransport sollen sie laut Polizei einen Kleintransporter genutzt haben.

Die Täter sollen In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in der Zeit zwischen 23 Uhr und 2 Uhr über das Dach in das Gebäude eingedrungen sein. Dort holten sie das Diebesgut aus dem Verkaufsraum. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 04171-7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.