Die lebensgroße Schaufensterpuppe in Arbeitskleidung stand in mehreren Metern Höhe auf einer Hebebühne.

Celle. Wo ist "Uschi"? Die lebensgroße Schaufensterpuppe in Arbeitskleidung sollte in mehreren Metern Höhe auf einer Hebebühne für den Betrieb werben. Am Donnerstagmorgen entdeckten die Mitarbeiter des Arbeitsbühnenverleihs in der Celler Heerstraße, dass ihre "Uschi" vom Betriebsgelände verschwunden war.

Wer Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141/277-215 zu melden.

( cw )