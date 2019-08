Göttingen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab Mittwoch wieder mit Unwettern im Norden. Besonders stark betroffen werde voraussichtlich der südöstliche Teil von Niedersachsen sein, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Vereinzelt könne es auch zu Starkregen kommen. In den anderen Landesteilen müsse ebenfalls mit durchziehenden Gewittern gerechnet werden. In den folgenden Tagen werde sich an der Lage nur wenig ändern. Es bleibe wechselhaft.

Bereits am Montagabend kam es zu einem heftigen Gewitter mit Starkregen im Bereich Lehrte in der Region Hannover. Dort mussten die Feuerwehren zu mehr als 40 Einsätzen ausrücken. Nach Angaben eines Sprechers waren Keller vollgelaufen, Bäume umgestürzt und Teile von Dächern herabgefallen.

Auch in Schleswig-Holstein kann es am Mittwoch vereinzelt zu Gewittern kommen. Laut Wetterdienst ist die Wahrscheinlichkeit von Unwettern an der Nordsee am größten. In Hamburg werden am Donnerstag wieder Gewitter erwartet.