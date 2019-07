Celle. Eine junge Autofahrerin ist in Celle in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal in ein älteres Backsteinhaus gekracht. Nach Angaben der Polizei stürzte die Außenwand des Wohnhaus ein. Zahlreiche Backsteine begruben den vorderen Teil des Autos.

Der Ford hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Foto: Polizei Celle

Die Feuerwehr musste den Gebäudeteil mit Stützen sichern, damit es nicht zu weiteren Einstürzen kommt. Die 23 Jahre alte Ford-Fahrerin und ihr 54 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankehaus gebracht. Die Bewohner blieben unverletzt.