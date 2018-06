LKA vermisst Hilfe von Eltern islamistischer Jugendlicher

Hannover. Eltern, die die Radikalisierung ihrer Kinder hinnehmen oder sogar unterstützen, behindern laut Landeskriminalamt (LKA) den Kampf gegen den Islamismus. „Das Elternhaus prägt in einigen Familien keine Schutzfaktoren gegen Radikalisierung aus“, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries in Hannover. Es mangele an der nötigen Wertevermittlung. Teilweise würden die radikalen Ansichten der jungen Leute sogar noch verstärkt. „Es macht uns Sorge, wenn wir über die Eltern nicht weiterkommen“, sagte de Vries.

In einigen Fällen teilten Eltern, auch solche mit muslimischem Hintergrund, mit ihren Kindern die Gefühle sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und das Erleben von Mobbing, erläuterte der LKA-Chef. Dazu komme auch das Erfahren einer islamfeindlichen Stimmung in Deutschland. Diese Gemengelage verstärke den Impuls, sich wehren und etwas unternehmen zu müssen. Das wiederum spiele radikalen Salafisten in die Hände, die versuchten, mit einfachen Botschaften junge Menschen zu rekrutieren.

Prävention trotzdem "enorm vorangekommen"

Teils verfügten Eltern nicht über die nötige Kompetenz, einer Radikalisierung ihrer Kinder zu begegnen, die mitunter erst unbemerkt über das Internet erfolge. Familienmitglieder gerieten in einen Gewissenskonflikt, ihren Sohn oder ihre Tochter nicht bei der Polizei anschwärzen zu wollen.

Generell sei die Prävention im Bereich der islamistischen Radikalisierung in Niedersachsen in den vergangenen zwei Jahren enorm vorangekommen, sagte de Vries, der seit Ende Mai an der Spitze des LKA steht. „Wir haben ein Frühwarnsystem aufgebaut, um einen Einstieg zu verhindern.“ In vielen Bereichen seien auch regionale Netzwerke entstanden, in die Schulen, Sportvereine, Jugendhilfeeinrichtungen und auch der Strafvollzug eingebunden seien. Ein guter Kontakt sei auch zu den Moscheegemeinden aufgebaut worden. Auch von dort gebe es Hinweise auf mögliche Radikalisierungstendenzen.

Sorge bereiten die Rückkehrer

Nachdem die Ausreise radikalisierter Islamisten aus Niedersachsen Richtung Syrien und Irak stark nachgelassen habe, stünden auch die von dort heimkehrenden mutmaßlichen Terrorunterstützer im Visier der Sicherheitsbehörden, sagte der LKA-Chef. „Was uns Sorge macht, ist das Thema Rückkehrer. Dies betrifft auch Frauen mit Kindern.“ Wie Unterstützer im Gebiet der Terrormiliz Islamischer Staat tatsächlich gewirkt hätten, lasse sich oft nur bedingt nachvollziehen. Betroffene würden bei der Rückkehr zeitnah von der Polizei aufgesucht und befragt. Sie erwarte möglicherweise auch ein Strafverfahren.

( dpa/lni )

