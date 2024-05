Putbus (dpa/mv). In Putbus können Fans historischer Dampflokomotiven künftig noch mehr auf ihre Kosten kommen.

Ein erster Teil der Erlebnislandschaft rund um den Rasenden Roland am Kleinbahnhof Putbus auf Rügen ist am Freitag eröffnet worden. Der erste Spatenstich war im August 2021 erfolgt. Auch eine neue Werkstatt wurde eröffnet. „Touristische und infrastrukturelle Bauprojekte in dieser Größenordnung spielen eine wichtige Rolle als Motor für die regionale Entwicklung und den Tourismus vor Ort“, sagte Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. „Die neue Werkstatt in Putbus schafft die Voraussetzung für einen zuverlässigen Bahnbetrieb auf der Strecke von Bergen nach Lauterbach Mole sowie der Strecke des Rasenden Rolands im Südosten Rügens.“

Mit der Erlebnislandschaft wird ein Wasserturm, Gleis fünf, das Stellwerk, die Wagenhalle und eine neue Außenanlage mit Parkplätzen geboten. Mit der Eisenbahnerlebnislandschaft soll die Geschichte rund um die alten Dampfloks weiter erlebbar gemacht werden.

Das zweitägige Eröffnungsfest steht unter dem Motto „Eisenbahn zum Anfassen“. Zur Eröffnung werden unter anderem Sonderzugfahrten mit mehreren Traditionszügen zwischen Putbus und Binz sowie Draisinen- und Lokmitfahrten angeboten. Die Gesamtinvestition für den Neubau der Betriebswerkstatt Putbus und die Umgestaltung der Gleis- und Sicherungsanlagen beträgt laut Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit rund 37,7 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-152450/3 (dpa)