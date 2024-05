Schwerin. Hacker haben in Mecklenburg-Vorpommern erneut eine Attacke gestartet. Und sie ist noch nicht zu Ende. Der Angriff ist nicht der Erste dieser Art.

Der Hackerangriff auf die Webseiten der Landesregierung und der Polizei von Mecklenburg-Vorpommern dauert an. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Die Regierung in Schwerin hatte zuvor mitgeteilt, dass seit Donnerstagmorgen verschiedene Internetseiten der Landesregierung, der Landespolizei sowie des Verfassungsschutzes nur eingeschränkt erreichbar seien. Von wo der Angriff kommt, ist bislang nicht geklärt.

Es ist jedoch nicht der erste Angriff dieser Art. Im April und November vergangenen Jahres hatte es ebenfalls Hackerattacken gegeben. „Die ersten Analysen haben schnell gezeigt, dass es sich erneut um sogenannte DDoS-Angriffe handelt, bei denen die Server durch massenhafte Anfragen überlastet werden sollen“, hatte Landesdigitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mitgeteilt.

