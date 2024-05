Anklam (dpa/mv). Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Nähe von Anklam sind vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder schwer. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstagabend auf die B109 im Landkreis-Vorpommern-Greifswald abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Transporters, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, die mit im Transporter saßen, erlitten schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für etwa drei Stunden gesperrt.

