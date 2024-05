Schwerin (dpa/mv). An zwei größeren Straßen in Schwerin wurden Plakate für die bevorstehende Wahl verunstaltet. Teilweise malten die Täter auch verfassungswidrige Zeichen.

Unbekannte haben während einer nächtlichen Aktion mehrere Wahlplakate und Aufsteller in Schwerin beschmiert. Sie verunstalteten die Abbildungen von Kandidaten und Kandidatinnen mehrerer Parteien und hinterließen mit roter und schwarzer Farbe teilweise auch Hakenkreuze, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Insgesamt wurden dadurch in der Nacht zum Mittwoch 23 Plakate und Aufsteller an zwei größeren Straßen beschmiert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

