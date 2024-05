Rostock/Schwerin/Neubrandenburg (dpa/mv) . Zu Jahresbeginn war die Stimmung in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns im Keller. Im Frühjahr nun scheint wieder verhaltene Hoffnung auf Besserung zu sprießen.

Die Stimmung in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns hat sich etwas aufgehellt, eine generelle Trendumkehr offenbart sich in der jüngsten Konjunkturumfrage der drei Industrie- und Handelskammern aber nicht. Ein nachhaltiger Aufschwung sei für die gewerbliche Wirtschaft noch nicht in Sicht. „Die Befragten sind über alle Branchen hinweg fortgesetzt pessimistisch, wenngleich nicht mehr so stark wie in der Vorumfrage und über die Wirtschaftszweige hinweg in unterschiedlicher Intensität“, konstatierte Rostocks IHK-Präsident Klaus Jürgen Strupp am Donnerstag mit Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Umfrage. Demnach schätzten vier von fünf Betrieben im Kammerbezirk ihre aktuelle Geschäftslage als befriedigend oder gut ein, die negativen Lagebeurteilungen seien mit nun 20 Prozent leicht rückläufig.

Ähnlich fällt die Einschätzung im Kammerbezirk Schwerin aus. Zwar bezeichneten viele Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage noch immer als schwierig, und die Erwartungen für die kommenden Monate seien daher gedämpft. In Branchen wie dem Dienstleistungsbereich oder dem Tourismus seien jedoch etwas positivere Erwartungen zu verzeichnen, teilte Kammerpräsident Matthias Belke mit. Ein zentrales Anliegen, das in der IHK-Umfrage durch die Wirtschaft immer wieder betont werde, sei der Abbau von Bürokratie. Viele Unternehmen beklagten übermäßige Regulierungen und sähen dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, hieß es.

