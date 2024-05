Schwerin (dpa/mv). Gewitter und Starkregen ziehen am Mittwoch über den Norden hinweg. Besonders ungemütlich wird es von der Lübecker Bucht bis zur Seenplatte.

Schwere Gewitter ziehen am Mittwoch über Mecklenburg-Vorpommern auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Auch Starkregen über mehrere Stunden sei nicht ausgeschlossen. Der Schwerpunkt liege von der Lübecker Bucht und Wismar bis zur Mecklenburgischen Seenplatte.

Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch laut DWD bei 26 Grad im Inland beziehungsweise 21 Grad an der See. Wind und Regen bleiben bis in die Nacht sehr stark und beständig.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen den Prognosen zufolge die Gewitter in Richtung Osten weiter. Aber auch am Donnerstag bestehe noch eine - wenn auch geringere - Gefahr für Gewitter und Starkregen. Zum Wochenende hin werden die Aussichten wieder besser: Am Freitag soll es meist heiter bis wolkig und trocken werden.

