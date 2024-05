Wismar (dpa/mv). Ein Lokführer kann im Bahnhof von Wismar nicht bremsen. Der Zug fährt auf einen Prellbock auf und verursacht eine sechsstellige Schadenssumme.

Bei einem Bahnunfall in Wismar ist ein Schaden von über 100 000 Euro entstanden. Der Lokführer des aus Berlin kommenden RE8 habe bei der Einfahrt in den Bahnhof am Sonntag laut eigener Aussage nicht bremsen können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Zug sei deshalb über den Bahnhof hinausgefahren und mit einem Prellbock kollidiert. Etwa 12 Meter hinter der letzten Haltemarkierung kam der Zug demnach erst zum Stehen - und versenkte den Prellbock in der Erde.

Bei dem Unfall wurden laut Angaben der Polizei keine Menschen verletzt. Das betroffene Gleis in Wismar kann laut eines Sprechers der Bahn zunächst nur für Ausfahrten genutzt werden und sei erst im Laufe der Woche wieder voll einsatzfähig. In der Folge des Unfalls fielen laut Polizei am Sonntag ein Zug komplett sowie mehrere teilweise aus. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Unfalls.

