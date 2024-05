Rostock (dpa/mv). Bei einem Verkehrsunfall auf der B103 bei Rostock sind insgesamt fünf Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zuerst hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. Ein 70 Jahre alter Mann war zwischen den Abfahrten Reutershagen und Schutow aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf einem Bauabschnitt in den Gegenverkehr geraten. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge demoliert, drei waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Alle fünf Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

