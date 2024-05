Rostock (dpa/mv). Am Vatertag geraten zwei Gruppen aneinander. Dann zieht eine Person ein Messer. Das Opfer muss ins Krankenhaus.

Bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen am Vatertag ist ein 33-Jähriger am Rostocker S-Bahn-Haltepunkt Lütten Klein mit einem Messer verletzt worden. Das bestätigte die Bundespolizei am Freitag auf Nachfrage. Zuerst hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. Zwei Gruppen sollen sich über die Gleise zunächst verbal angefeindet haben. An einer Unterführung trafen die Männer aufeinander, woraufhin eine Person ein Messer zog und den 33-Jährigen an beiden Armen traf. Eine weitere Person wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete nach dem Angriff. Das Opfer des Messerangriffs kam in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240510-99-984640/2 (dpa)