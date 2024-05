Güstrow (dpa/mv). Unbekannte zünden auf dem Gelände einer Kindertagesstätte Mülltonnen an. Die Fassade des Gebäudes wird bei dem Brand beschädigt.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Güstrow mehrere Mülltonnen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte angezündet. Gegen 03.15 Uhr wurde die Feuerwehr von Anwohnern auf den Brand aufmerksam gemacht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Fassade der Kindertagesstätte sei durch den Brand stark beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten den Angaben zufolge, dass das Feuer auf substanzielle Gebäudeteile sowie das Gebäudeinnere übergreift. Ersten Schätzungen zufolge sei durch den Brand ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

