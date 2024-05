Neubrandenburg (dpa/mv). In Neubrandenburg kommt es am Feiertag zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in einem Strandbad. Ein 17-Jähriger kommt mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Bei der Eröffnung einer Strandbar in einem Freibad in Neubrandenburg ist ein Streit eskaliert, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Bei der Veranstaltung in Broda kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von überwiegend Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Angaben mündete der Streit am Donnerstagabend in einer Schlägerei mit mehreren Verletzten. Ein 17-Jähriger sei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, die weiteren Verletzten seien vor Ort versorgt worden.

Etwa 2000 Menschen waren laut Polizei bei der Veranstaltung vor Ort. Die Veranstalter brachen das Event wegen der aggressiven Stimmung gegen 22.00 Uhr frühzeitig ab. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf, die Kriminalpolizei ermittelt. Details zur Ursache oder zu dem Motiv der Schlägerei waren am Morgen zunächst nicht bekannt.

