Zarrentin (dpa/mv). Ein 19-Jähriger erleidet am Donnerstagabend auf einer Landstraße bei einem Unfall schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat er vor der Fahrt Alkohol getrunken.

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er war auf einer Landstraße bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unterwegs, als er mit seinem Wagen rechts von der Straße abkam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 19-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge unter Alkoholeinfluss gestanden. Er sei per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

