Löcknitz (dpa/mv). Bei einem Unfall sind zwei 19-Jährige schwer verletzt worden. Beim Fahrer des Wagens sei ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen sei in einer Kurve in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Auto befreien können, sein ebenfalls schwer verletzter Beifahrer musste von Rettungskräften geborgen und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Führerschein des Fahrers sei sichergestellt worden, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:240510-99-980754/3 (dpa)