Rostock (dpa/mv). Im Rostocker Hafen startet die Bundeswehr eine binationale Großübung. Dazu wird ein Waffensystem Patriot der Flugabwehrraketengruppe 21 verladen und verschifft.

Im Rostocker Hafen beginnt am Freitag eine binationale Großübung der Bundeswehr. Im Rahmen der Operation mit dem Namen „Mallet Strike“ wird dabei ein Patriot-Waffensystem der Flugabwehrraketengruppe 21 verladen, verschifft und in vier Tagen über den Seeweg nach Finnland verlegt. Dazu machen sich 120 Soldaten aus Sanitz wenige Tage später per Flugzeug auf den Weg nach Skandinavien, um mit finnischen Soldatinnen und Soldaten und einem finnischen Boden-Waffensystem zu üben.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-976234/2 (dpa)