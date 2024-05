Schwerin (dpa/mv). Der 9. Mai ist Europatag. Daran erinnerte auch die derzeitige Bundesratspräsidentin und MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die gerade von einer Frankreich-Reise zurückkam.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bedeutung Europas für Freiheit, Demokratie und wirtschaftlichen Wohlstand hervorgehoben. „Es ist gut, dass wir heute eng mit den anderen Staaten der Europäischen Union zusammenarbeiten“, sagte Schwesig, die gerade von einer Reise als Bundesratspräsidentin nach Frankreich zurückkehrte, anlässlich des Europatages am Donnerstag in Schwerin.

Gerade Deutschland profitiere von der Zusammenarbeit in Europa. „Deutschland ist die größte Wirtschaftsnation in der EU. Mehr als die Hälfte der Exporte geht in die Staaten der Europäischen Union. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa sichert Arbeitsplätze bei uns in Deutschland“, sagte Schwesig. Mecklenburg-Vorpommern habe auch dank der Förderung der EU seit der Deutschen Einheit deutlich an Wirtschaftskraft gewonnen.

Am 9. Mai wird an die Erklärung des französischen Außenministers Robert Schuman im Jahr 1950 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erinnert, aus der die spätere Europäische Union hervorging. Seit 1985 wird dieser Tag europaweit mit Feiern und Festlichkeiten begangen.

