Rügen/Waren (dpa/mv). Das sonnige Wetter treibt viele Touristen in Mecklenburg-Vorpommern in Gewässernähe - nach Rügen oder an die Müritz etwa. Auf den Straßen läuft der Verkehr größtenteils flüssig.

Tausende Menschen zieht es am Donnerstag bei herrlichem Frühsommerwetter an die Küsten, Seen und Flüsse Mecklenburg-Vorpommerns. Viele Touristen nutzen Christi Himmelfahrt und den Brückentag als Kurzurlaub. So hätten in Binz auf Rügen am Vormittag wieder Schiffe voller Gäste angelegt und trotz der relativen Flaute des Donnerstages würden sich die Segelhäfen wieder füllen. Das berichtete eine Sprecherin der Kulturverwaltung am Mittag. Die Übernachtungsgäste und Tagestouristen kämen zahlreich.

Viele nutzten außerdem das gute Wetter, um bei der Müritz Sail durch den Stadthafen von Waren zu flanieren. Das erste maritime Volksfest der Saison steht unter dem Motto Leinen los. Die Veranstalter erwarten bis zum Wochenende mehrere zehntausend Besucher. Gut gebucht waren auch zahlreiche Kanu-Camps, wie etwa in dem Ort Sternberger Burg an der Warnow. Dort schlängelt sich der letzte Kilometer der Mildenitz direkt am Camp vorbei, um dann in die Warnow zu münden. Auch an den Ostseebädern wie Warnemünde starteten viele Touristen ihren Kurzurlaub. Mutige sprangen am Donnerstag auch ins Ostsee-Wasser, das mit rund 11 Grad allerdings noch ziemlich frisch war.

Verkehrslage in Mecklenburg-Vorpommern relativ entspannt

Laut ADAC hielt sich der erwartete Feiertagsandrang auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns größtenteils in Grenzen. Auf der A20 bei Rostock komme es zu Wartezeiten von bis zu 15 Minuten. Ansonsten ähnele das Verkehrsaufkommen laut eines Sprechers dem eines Werktages, läge teilweise sogar noch darunter. Auf den Hauptverkehrsadern laufe der Verkehr demnach fließend.

