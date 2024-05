Rostock (dpa/mv). Zwei junge Männer geraten in Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert. Einer zieht ein Messer.

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht zum Donnerstag in Rostock von einem 19-Jährigen mit einem Messer verletzt worden. Zwischen beiden habe es zuvor einen verbalen Streit gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 19-Jährige habe auf den 17-Jährigen eingestochen und ihn im hinteren Schulterbereich verletzt. Der Jugendliche musste ambulant medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige wurde ermittelt, auch das mutmaßliche Tat-Messer wurde gefunden. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-975047/2 (dpa)