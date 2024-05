Bützow (dpa/mv) –. Auf einer Landstraße im Kreis Rostock stoßen zwei Autos zusammen. Beide Fahrer werden schwer verletzt. Eine Frau erliegt noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße im Landkreis Rostock ist eine 68 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 61 und ein 18 Jahre alter Fahrer waren mit ihren Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als es aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag zu dem Unfall kam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Männer seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Beifahrerin des 61-Jährigen habe jedoch so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Um den Unfallhergang zu klären, beauftragten die Beamten einen Sachverständigen. Die Ermittlungen laufen.

