Schwerin (dpa/mv). In einigen Bundesländern müssen Polizeibeamte während der anstehenden Fußball-EM in Deutschland mit Urlaubssperren leben. In MV nicht. Im Nordosten gibt es weder Spielorte noch Basecamps.

An die Landespolizei in MV sind bislang keine konkreten Unterstützungsersuchen anderer Bundesländer im Zusammenhang mit der in Deutschland ausgetragenen Fußball-Europameisterschaft gestellt worden. Das teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. „Das dürfte unter anderem daran liegen, dass eine Lagebeurteilung, aus dem sich der konkrete Kräftebedarf ergibt, üblicherweise erst kurzfristig vor den jeweiligen Spielansetzungen erfolgt“, sagte eine Sprecherin.

In der Vorbereitung auf die EM hätten die Länderpolizeien und Bundespolizei den ständigen Informationsaustausch intensiviert. Dadurch würden Erkenntnisse über Anreisebewegungen von Fangruppen gesammelt und bewertet, insbesondere mit Blick auf etwaige Problemklientel.

„Von hiesiger Seite gilt keine generelle Urlaubssperre“, betonte die Sprecherin. Im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern sei die Polizei während der Ferienzeit mit den vielen Gästen in der Sommerzeit und den vielfältigen Veranstaltungen im Sommer zusätzlich gefordert. Das sei jedes Jahr ein Spagat zwischen den berechtigen Interessen der Polizeibeamtinnen und -beamten und den dienstlichen Belangen.

Die Fußball-EM dauert vom 14. Juni bis 14. Juli. In MV gibt es keinen Austragungsort oder auch kein Basislager für eines der 24 teilnehmenden Teams. Das Eröffnungsspiel der Endrunde steigt in München, das Finale in Berlin. Weitere Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-970646/3 (dpa)