Güstrow (dpa/lmv). Ein Motorradfahrer hat bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitten. Die 77 Jahre alte Fahrerin des Wagens habe nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen den entgegenkommenden 21-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall am Mittwoch in Güstrow (Landkreis Rostock) sei der Motorradfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Fahrerin des Autos blieb demnach unverletzt.

