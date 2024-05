Waren. Die Saison der maritimen Volksfeste in Mecklenburg-Vorpommern beginnt traditionell in Waren. Zehntausende werden bis Sonntag an der Müritz erwartet.

Leinen los für die 22. Müritz Sail: Am heutigen Donnerstag wird im Stadthafen von Waren das erste maritime Volksfest der Saison in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Die Veranstalter erwarten mehrere zehntausend Besucher.

Geboten werden bis Sonntag Regatten und andere Wettkämpfe auf dem Wasser sowie Party, Unterhaltung und Markttreiben im Stadthafen. Estmals gibt es eine Angel-Messe - am Samstag und Sonntag in Röbel am Westufer der Müritz. Rund 40 Aussteller und Fachhändler sind angekündigt.

In Rechlin am Südufer findet ein mittelalterliches Hanse-Sail-Spektakel statt. Waren liegt am Nordufer. Alle drei Veranstaltungsorte können mit dem kostenlosen Busangebot „Müritz rundum“ erreicht werden, wie es hieß. Die Müritz ist der zweitgrößte See in Deutschland nach dem Bodensee.

© dpa-infocom, dpa:240508-99-964749/2 (dpa)