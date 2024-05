Loissin (dpa/mv). Ein Wohnanhänger hat sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald während der Fahrt von einem Auto gelöst, ist in den Gegenverkehr gerollt und dort mit einem Auto kollidiert. Dessen Fahrerin sei bei dem Unfall am Nachmittag zwischen Loissin und Neuendorf leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 27-Jährige kam demnach ins Krankenhaus. Der 38-jährige Fahrer des Autos, von dem sich der Anhänger löste, seine 45-jährige Beifahrerin und die drei Kinder im Alter von 10, 13 und 19 Jahren im Auto seien nicht verletzt worden. Warum sich der Anhänger löste, war zunächst unklar.

