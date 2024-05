Berlin. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) stockt im Sommer das Zugangebot in Richtung Ostsee aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage auf. Ab dem Pfingstwochenende soll es an Freitagen künftig um 15.10 Uhr von Berlin-Gesundbrunnen aus eine zusätzliche Fahrt auf er Linie RE3 in Richtung Stralsund geben, wie der VBB am Mittwoch mitteilte. In Gegenrichtung bricht der Zusatzzug demnach dann jeweils gegen 15.30 Uhr in Stralsund auf. In den Sommerferien kommt an den Wochenenden und Feiertagen ebenfalls ein Verstärkerzug um 12.15 Uhr von Berlin aus zum Einsatz und um 19.15 Uhr von Stralsund.

Im vergangenen Jahr waren die Züge in Richtung Ostsee an manchen Tagen so voll, dass sie ohne Halt am Bahnhof Gesundbrunnen vorbeifuhren, obwohl dort Fahrgäste warteten. Für das Zugangebot auf den Strecken sind die sogenannten Aufgabenträger verantwortlich, also die Bundesländer oder zuständigen Verkehrsverbünde. Sie müssen bei den Bahnen die zusätzlichen Verkehre bestellen und bezahlen.

