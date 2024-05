Rastow (dpa/lmv). Ein Rollstuhlfahrer fährt im Landkreis Ludwigslust-Parchim an einem haltenden Müllwagen vorbei. Doch dann setzt sich dieser in Bewegung.

Ein Rollstuhlfahrer ist in Rastow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Müllauto erfasst worden und darunter geraten. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mitteilte. Er sei mit seinem Rollstuhl am Mittwochvormittag an dem Müllauto vorbeigefahren, als es stand. Dann sei der Fahrer des Mülltransporters losgefahren, habe aber den Rollstuhl vor ihm vermutlich wegen des eingeschränkten Sichtwinkels nicht gesehen - und erfasste ihn mit dem Fahrzeug.

Der Rollstuhl mit dem 49-Jährigen geriet unter das Müllauto und wurde einige Meter weit mitgeschleift. Der Rollstuhlfahrer wurde danach befreit, wie die Polizei weiter schrieb. Er erlitt augenscheinlich leichte Hautabschürfungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

