Anklam (dpa/mv). Fans der Trabant-Fahrzeuge pilgern für ein großes Szenetreffen nach Anklam. Dort wartet ein großes Programm auf die Besucher.

In Anklam startet am Mittwochabend das 29. Internationale Trabant-Treffen. Rund 700 Teilnehmer werden erwartet, wie Jens Rüberg, Vorsitzender des Veranstalters Trabbi Buggy Club '93, mitteilte. Die ersten DDR-Kultautos seien bereits am Flugplatzgelände, wo seit einigen Tagen die Vorbereitungen laufen. Am Sonntag endet das Treffen der Autoliebhaber.

Auf dem Programm stehen zahlreiche Wettbewerbe, Fahrzeugbewertungen und Partys im Festzelt. Höhepunkt des Treffs soll eine Rallye durch den Altkreis Anklam sein. Am Samstagabend folgt ein Konzert mit Feuerwerk.

