Stralsund (dpa/mv). Bald prangt Volkswerft Stralsund auf dem großen Werftgelände. Weil die Änderungen aber Buchstabe für Buchstabe kommen, ergeben sich immer wieder kuriose Namen in der Zwischenzeit.

Die Arbeiten an der Namensaufschrift der MV Werften Stralsund schreiten voran. Mit einem Kran wird der Schriftzug zur Stadtseite Buchstabe für Buchstabe zu Volkswerft Stralsund umgeändert, weshalb für die Zeit während der Arbeiten der Schriftzug irritierend wirken und regelmäßig für Lacher bei vorbeifahrenden Passanten führen kann. „Wir schaffen so ungefähr zwei Buchstaben pro Tag“, sagte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Am Dienstagmittag prangte so „Volkerften Stralsund“ am Gebäude. „Ich heiße Volkmar und wenn jetzt schon Volker dransteht, muss man nur noch ein bisschen was ändern“, meinte ein Herr auf einem Fahrrad augenzwinkernd. „Da will man vielleicht Volkmarwerften daraus machen. Könnte sein“.

Stralsunds Oberbürgermeister hatte Ende April bereits in einer Pressemitteilung verraten, dass der endgültige Schriftzug Volkswerft Stralsund lauten wird. „Das haben sich die Stralsunderinnen und Stralsunder verdient“, sagte Badrow. Die Hansestadt Stralsund hatte die Werft vor knapp zwei Jahren gekauft.

Auch die Aufschrift auf der Wasserseite der Werft soll geändert werden. „Bislang gehen wir davon aus, dass Ende Mai alles fertig sein wird“, sagte Badrow.

