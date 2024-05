Neubrandenburg (dpa/mv). Neubrandenburg ist für den Zulieferer Webasto ein zentraler Standort. Das unterstrich das Unternehmen mit einer Millioneninvestition. Es geht um Fahrzeugheizungen.

Nach zweijähriger Bauzeit hat der Autozulieferer Webasto in Neubrandenburg sein neues Logistikzentrum offiziell in Betrieb genommen. Der zweigeschossige 27 Meter hohe Bau in unmittelbarer Nähe der Produktion bietet auf 1800 Quadratmetern Nutzfläche Platz für ein vollautomatisiertes Lager mit einer Kapazität für 30.000 Kleinteile. Mit aktuell fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zähle Webasto zu den größten Arbeitgebern der Region, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Neubrandenburg.

Das Unternehmen habe am Standort Neubrandenburg eine lange Tradition, sagte Meyer. Seit der Übernahme der DDR-Ölheiz- und Standheizgerätehersteller im Jahr 1990 habe Webasto kontinuierlich ein modernes Produktionswerk für Standheizungen aufgebaut. Webasto investierte etwa sieben Millionen Euro in das Logistikzentrum. Das Wirtschaftsministerium steuerte aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 1,8 Millionen Euro bei.

Im vergangenen Jahr stellte Webasto in Neubrandenburg erstmals mehr als 1,5 Millionen Heizgeräte her - klassische Standheizungen und vermehrt auch Hochvoltheizer für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Webasto Neubrandenburg ist eine hundertprozentige Tochter der Webasto SE mit Stammsitz in Stockdorf/München. Die Firma wurde im Jahr 1901 als Familienunternehmen gegründet und ist im Automotive-Bereich auf den Gebieten Schiebe- und Panoramadächer, Cabriodächer sowie Standheizungen und Zuheizer tätig.

Die Webasto-Gruppe verzeichnet einen Jahresumsatz von rund vier Milliarden Euro (2022) und zählt weltweit rund 16.800 Mitarbeiter (2022) in mehr als 50 Standorten.

