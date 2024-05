Schwerin (dpa/mv). Der Digitalisierungskongress NØRD, der vom 29. bis 30. Mai in Rostock seine dritte Auflage erlebt, bietet nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) Anregungen und Impulse für Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen. In mehr als 300 Fachbeiträgen auf sieben Bühnen und in 60 Workshops könnten Besucherinnen und Besucher erfahren, welche Lösungen der digitale Wandel für sie bereithält.

Traditionelle Handwerksbetriebe im Land etwa setzten bereits auf moderne Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Geschäftsfelder zu erschließen, sagte Pegel bei der Vorstellung des Programms am Dienstag in Schwerin. Zudem gewinne die digitale Gesundheitsversorgung immer mehr an Bedeutung und digitale Lösungen machten Verwaltung effizienter und benutzerfreundlicher.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-947488/2 (dpa)