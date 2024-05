Schwerin (dpa/mv). Für Mitarbeiter in der Jugendhilfe ist es oft schwer zu entscheiden, wie mit Informationen über mögliche Kindeswohlgefährdung umzugehen ist. Eine Handreichung soll dabei helfen.

Mecklenburg-Vorpommern plant nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) ein eigenes Kinderschutzgesetz, um Minderjährige besser vor Gefahren in der Familie und im persönlichen Umfeld zu schützen. Von einem solchen Gesetz solle ein weiterer Impuls für den besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen ausgehen, sagte Drese am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung einer Handreichung zum Umgang mit personenbezogenen Daten und Vorschriften.

Die knapp 300 Seiten umfassende Publikation „Datenschutz - (k)ein Hindernis im Kinderschutz(!)?“ erörtere bundesweit erstmals umfassend, wann Datenschutz im Kinderschutz zu berücksichtigen ist und wann er hinter gesetzlichen Regelungen zurücktrete. Die Publikation solle insbesondere Fachkräften der Jugendhilfe und deren Kooperationspartnern Entscheidungsgrundlagen liefern. Den Angaben zufolge erreichten die acht Jugendämter im Land im Jahr 2022 mehr als 5000 Gefährdungsmeldungen.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-946738/3 (dpa)