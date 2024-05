Waren (dpa/mv). Traditionell eröffnet die Müritz Sail die Reihe der maritimen Volksfeste in MV. Am Himmelfahrtstag geht's los - erstmals an drei Standorten rund um den zweitgrößten See Deutschlands.

Leinen los für die 22. Müritz Sail: Am bevorstehenden langen Himmelfahrtswochenende eröffnet das Segel- und Volksfest an der Seenplatte traditionell die Reihe der maritimen Volksfeste in Mecklenburg-Vorpommern. Zehntausende Besucher werden erwartet und Veranstalter Steffen Kerfers ist optimistisch, dass die Besucher so zahlreich in den Stadthafen von Waren strömen wie im vergangenen Jahr.

Erstmals finde die Müritz Sail an drei Standorten statt, sagte er am Dienstag. Neu ist demnach die Einbindung von Röbel am Westufer der Müritz, wo am Samstag und Sonntag die 1. Müritz Sail Angel & Wassersport-Expo stattfindet. 40 Aussteller und Fachhändler werden am und auf dem Wasser Ausrüstung und neue Angeltechniken präsentieren, wie es hieß. In Rechlin am Südufer findet Kerfers zufolge bereits seit einigen Jahren ein mittelalterliches Müritz-Sail-Spektakel statt.

Alle drei Veranstaltungsorte könnten mit dem kostenlosen Busangebot „Müritz rundum“ erreicht werden. Waren liegt am Nordufer. Die Müritz ist der zweitgrößte See in Deutschland nach dem Bodensee.

Auf dem Wasser gibt es den Angaben zufolge wieder zahlreiche sportliche Angebote von Regatten bis zur Präsentation von Wassersport-Trendsportarten. Am Samstagabend soll auf der Müritz ein Feuerwerk in den Himmel steigen. Wahrzeichen der Müritz Sail ist ein großes Riesenrad im Stadthafen.

