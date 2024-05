Malchin (dpa/mv) . Eine 17-Jährige ist mit ihrem Moped im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gegen eine Leitplanke geprallt und dabei schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei die junge Frau am Abend zwischen Malchin und Basedow-Höhe nach rechts von der Straße abgekommen und in die Schutzplanke gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach überschlug sie sich dabei und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Nach Angaben eines Zeugen, der hinter der jungen Frau gefahren sei, sei diese durch auf der Straße liegenden Rollsplitt ins Rutschen geraten, hieß es. Die Besatzung eines Rettungswagens stellte der Polizei zufolge Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Arme fest. Die 17-Jährige sei bei Bewusstsein, aber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Strecke an der Unfallstelle war vorübergehend voll gesperrt.

