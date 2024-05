Rostock (dpa/mv). Wildunfälle können für Mensch und Tier schlimm ausgehen. Auf der A20 kam es nun zum Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Wolf.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 ist zwischen den Anschlussstellen Dummerstorf und Sanitz (Landkreis Rostock) ein Wolf getötet worden. Der Fahrer befuhr am Samstagmittag die A20 mit einem Transportwagen in Fahrtrichtung Stettin, als der Wolf auf die Fahrbahn lief, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 42-Jährige konnte dem Tier demnach nicht mehr ausweichen. Menschen wurden nicht verletzt, die Wölfin verendete.

