Stralsund (dpa/mv). Eine Seniorin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist auf einen Telefon-Trickbetrug hereingefallen und hat dabei 17.200 Euro überwiesen. Das teilte die Polizei Stralsund am Montag mit. Genauere Angaben zum Ort machte die Polizei unter Rücksichtnahme auf das Opfer nicht.

Eine Seniorin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist auf einen Telefon-Trickbetrug hereingefallen und hat dabei 17.200 Euro überwiesen. Das teilte die Polizei Stralsund am Montag mit. Genauere Angaben zum Ort machte die Polizei unter Rücksichtnahme auf das Opfer nicht.

Per Telefon hätten die Betrüger der 75-Jährigen erzählt, dass sie etwas gewonnen habe und dafür allerdings Depotkosten und Gebühren bezahlen müsse. In insgesamt acht Überweisungen transferierte die Dame über mehrere Wochen immer wieder neues Geld, ohne einen Gewinn erhalten zu haben. Einem Bankmitarbeiter fielen die Transaktionen auf, und er bewahrte die Frau so womöglich davor, noch mehr Geld zu überweisen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-935892/2 (dpa)