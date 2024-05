Schwerin (dpa/mv). Ein 26 Jahre alter Mann ist von dem Vorwurf der Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen worden. Das teilte ein Sprecher des Schweriner Landgerichts der Deutschen-Presse Agentur am Montag mit. Dem 26-Jährigen war vorgeworfen worden, im Mai 2018 in Stralsund die mit ihm nach islamischen Recht verheiratete Frau in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben und in einem weiteren Fall die Frau in ihrer Wohnung in Hagenow aufgesucht und dabei durch festes Zupacken am Hals durch die Fingernägel Narben hinterlassen zu haben.

Die geschädigte Zeugin verweigerte vor Gericht die Aussage, weshalb den Angaben zufolge keine objektiven Beweismittel zur Verfügung standen, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

