Stralsund (dpa/mv). Weil er das 15 Monate alte Kind seiner damaligen Lebensgefährtin gewürgt und durch stumpfe Gewalt verletzt hat, muss ein 37-jähriger Mann in Haft. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Stralsund am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss der Angeklagte für vier Jahre in Haft. Dazu muss er dem Kind 10.000 Euro Schadenersatz zahlen. Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte in alkoholisiertem Zustand das Kind misshandelt, als die Mutter kurz die Wohnung verlassen hatte. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.

